Мужчина ослеп на один глаз после слишком энергичного секса

Мужчина ослеп на один глаз после чрезвычайно энергичного полового акта. От напряжения мышц у него, вероятно, лопнул кровеносный сосуд. Об этом пишет British Medical Journal, кратко о случившемся сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, во время секса 29-летний молодой человек ненамеренно совершил так называемый «маневр Вальсальвы» — попытался сделать сильный выдох при зажатом рте и носе и сомкнутых голосовых связках.

Наутро ослепнув на левый глаз, мужчина поехал в больницу, где врачи догадались, что могло произойти. По словам докторов, зрение к пациенту через какое-то время должно вернуться.

Медики подчеркивают, что «маневр Вальсальвы» иногда может привести даже к потере памяти, поэтому применять технику нужно с осторожностью. Процедура направлена на выравнивание давления во внутренних полостях черепа (синусах, внутренних ушах и так далее) с давлением окружающей среды.