Власти Подмосковья рассказали об обеспечении жителей чистой водой

Максимальный уровень обеспеченности жителей Московской области чистой водой будет достигнут к концу следующего года, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

«В следующем году мы будем делать 75 ВЗУ (водозаборных узлов — прим. «Ленты.ру») со станциями очистки. По результатам мониторинга Роспотребнадзора, мы будем делать коррективы. В 2018 году мы планируем выйти на 94 процента обеспеченности жителей чистой водой», — сказал Хромушин.

Он отметил, что достичь стопроцентных показателей региону не удастся, так как около 500-600 тысяч человек живут в поселениях, не оборудованных центральной системой водоснабжения. «Мы туда не сможем вкладывать ресурсы, потому что это никогда не окупится. С 2019 года мы сможем переключиться на ремонт и реконструкцию очистных сооружений, у нас уровень износа 54 процента», — пояснил министр.

18 октября губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье модернизируют и заменят водопроводные сети.

23 мая глава региона заявил, что на реализацию программы «Чистая вода» планируется выделить 1,2 миллиарда рублей. По его словам, все денежные средства пойдут на то, чтобы «неочищенная, ржавая, грязная вода ушла в 2017-2018 годах окончательно». Ожидается, что до конца текущего года в рамках этой программы будет построено около сотни водозаборных узлов.

