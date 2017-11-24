ВКС испытали новую противоракету

Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС испытали на полигоне Сары-Шаган в Казахстане модернизированную ракету системы противоракетной обороны. Об этом пишет официальный печатный орган Минобороны России «Красная звезда».

Материалы по теме Лягут все Россия испугалась американских комплексов глобального удара

Модель противоракеты в оборонном ведомстве не назвали, заявив лишь, что она успешно поразила цель, выполнив поставленную задачу.

Российская система ПРО находится в ведении ВКС, и защищает Москву от ударов средств воздушно-космического нападения.

В июле стало известно, что российские военные получат зенитную ракетную систему С-500 в 2020 году, с опозданием на год от первоначальных планов. Тогда замглавы концерна «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн уточнил, что заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты.

Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали «Прометей» и «Триумфатор») была начата около 2002-2003 года в рамках НИР «Самодержец» и «Властелин». Система предназначена для атаки аэродинамических целей на большой дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.