Японцы собрались на Луну

Япония надеется отправить своих астронавтов на Луну в составе пилотируемых миссий в 2020-х годах. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Это может стать возможным благодаря вероятному участию страны в международной программе по строительству модульной среды обитания — Deep Space Gateway — на окололунной орбите.

В качестве участника программы Япония могла бы предложить совместное создание кораблей, а также предоставить разработки местных ученых в области очистки воды и воздуха.

Как отмечает агентство, NASA, «Роскосмос» и партнеры намерены начать строительство Deep Space Gateway в 2020-х годах. «На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году», — сказал глава госкорпорации Игорь Комаров.