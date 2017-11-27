Главный редактор «Блокнота Волгограда» заявила о покушении

Главный редактор «Блокнота Волгограда» Юлия Завьялова сообщила, что в ночь на 26 ноября неизвестные перерезали тормозной шланг ее автомобиля. Об этом говорится на сайте издания.

По словам журналистки, утром в воскресенье она позвонила отцу и попросила отогнать ее Volkswagen Tiguan на шиномонтаж, чтобы сменить резину. Через полчаса он рассказал ей, что тормоза в машине не работают.

Женщина предположила, что неисправность могла бы стоить ей и ее дочери жизни. «У папы стаж вождения больше 30 лет, он смог справиться с машиной в таком состоянии, мне страшно представить, что бы произошло, если бы за руль села я. Я бы не справилась», — отметила она.

Завьялова написала заявление в полицию. Издание отмечает, что прибывшие полицейские «не проявили должного внимания к исследованию места преступления». В частности, они не изъяли поврежденные детали автомобиля, не сняли отпечатки пальцев и не опросили свидетелей.

Главред считает произошедшее покушением и связывает это со своей профессиональной деятельностью. Она попросила независимых экспертов оценить состояние машины.

«Блокнот Волгограда» — крупное региональное СМИ. В нем часто публикуются критические материалы о работе волгоградских чиновников, а также о коррупционерах во власти.