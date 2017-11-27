В России вдвое подорожала щучья икра

В России резко подорожала икра щуки. Об этом сообщил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает «Интерфакс».

«Если раньше 112-граммовую банку этой икры можно было купить за 180-230 рублей, то сейчас цена подскочила до 400-450 рублей», — сказал Савельев. Розничная цена щучьей икры, по его словам, превышает четыре тысячи рублей за килограмм.

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Как считает Савельев, никаких экономических причин для подорожания икры щуки нет: «Это явление имеет под собой исключительно спекулятивную подоплеку».

По данным Росрыболовства, которые привел Савельев, промысловые запасы щуки в двух основных районах, где ее добывают (Волго-Каспийском и Северо-Каспийском), стабильны, они не менялись последние 10 лет.

В середине ноября камчатские рыбодобывающие предприятия сообщили о 30-процентом росте цен на красную икру. Представители отрасли сослались на более низкий по сравнению с прошлым годом улов. Глава Росрыболовства Илья Шестаков полагает, что главной причиной подорожания стал спекулятивный настрой рынка.