При строительстве Крымского моста обнаружили древнее поселение

В ходе строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту археологи приступили к изучению уникального древнего поселения в окрестностях Керчи. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

Известно, что первые поселения здесь появились еще в бронзовом веке. Но основная масса находок относится к наиболее позднему, крымско-татарскому, периоду существования поселка.

«На месте раскопок поселения мы столкнулись с необычайно развитой архитектурой. Многочисленные кладки переплетаются и наслаиваются одна на другую. Под татарскими строениями открылись характерные кладки хазарского периода, выполненные так называемой елочкой. В одном из обнаруженных хазарских зданий под мощным каменным завалом обнаружены три небольшие каменные колонны и фрагменты каменной плиты. Предстоит выяснить, что перед нами — жилая постройка или небольшой культовый комплекс», — рассказал археолог Евгений Лютов.

Среди сотен находок есть турецкие глиняные курительные трубки XVII-XVIII веков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности — от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы.