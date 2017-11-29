Американка метнула новорожденным в сожителя и пробила малышу череп

В американском штате Луизиана 24-летняя американка Хейди Райос во время ссоры бросила своего новорожденного сына в ноги его отцу. Об этом сообщает New York Post.

По словам мужчины, Райос, швырнув малыша, выругалась и приказала отцу забрать ребенка. Папа мальчика отвез его в больницу. Врачи диагностировали у малыша, которому исполнилось всего три недели, перелом височной кости. Медики уверяют, что его жизни ничто не угрожает.

Мать новорожденного рассказала следствию, что могла случайно уронить сына во время ссоры. В настоящее время женщина находится под стражей, ее обвиняют в жестоком обращении с детьми. Какое наказание ей грозит, издание не уточняет.

В августе этого года китаянка решила сдать в приют новорожденную дочь, воспользовавшись для этого курьерской службой. Женщина пришла на почту с пластиковым пакетом, который начал шевелиться, и оттуда послышался детский плач. Курьер попытался проверить содержимое сумки, однако отправительница запретила ему делать это. После этого почтовый работник вызвал полицию.

Врачи определили, что девочка родилась несколько дней назад. Ее мать задержали. Женщине грозит до пяти лет тюремного заключения.