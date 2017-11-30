Блокчейн-стартап привлек 25 миллионов долларов за 30 секунд

Блокчейн-стартап BitClave Active Search Ecosystem успешно провел публичное размещение токенов (ICO) и привлек 25,5 миллионов долларов за 32 секунды. Об этом говорится в релизе компании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Стоимость одного токена CAT (Consumer Activity Token, токен активности потребителей) при размещении составила 10 центов. Стартап надеется потеснить крупных игроков на рынке рекламы, а именно Google, Facebook и Amazon, которые выступают посредниками между пользователями и бизнесом. Эту систему в BitClave Active Search Ecosystem хотят сломать.

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Компания намерена соединить бизнес и покупателей напрямую. С помощью сервиса пользователь поисковой системы сможет сам решать, какую информацию о себе раскрывать компаниям и взамен получать от них вознаграждение в виде токенов CAT. Размер вознаграждения будет зависеть от объема предоставляемых личных данных.

Сделки между компаниями и обычными пользователями будет реализовано на базе смарт-контрактов платформы Ethereum. Компания утверждает, что это надежный способ хранения данных.

Стартап не в первый раз привлекает средства инвесторов. В июле компания уже проводила предпродажу токенов, в ходе которой за пару дней привлекла 1,8 миллиона долларов. На привлеченные средства компания намерена выйти на массовый рынок.