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Илону Маску объяснили форму Марса

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Илон Маск
Илон Маск

Сотрудники «Общества плоской Земли» объяснили Илону Маску, какой формы должен быть Марс. Предприниматель на своей странице в Twitter удивился, почему до сих пор не существует «Общества плоского Марса».

Твит породил активную дискуссию, и к ней присоединились участники «Общества плоской Земли». По их мнению, Красная планета, в отличие от Земли, должна иметь сферическую форму

«Привет, Илон, спасибо за вопрос. В отличие от Земли, Марс, как мы наблюдаем, должен быть круглым. Надеемся, твой день прошел отлично!» — написали в организации.

Развивая мысль Маска, один из пользователей удивился отсутствию «Общества сырной Луны»: «Несмотря на то, что доказать сферическую форму Земли гораздо проще, чем то, что Луна не сделана из сыра, где же "Общество сырной Луны"?».

Корпорация Илона Маска SpaceX запланировала первый полет на Марс на 2022 год. В 2024 году Маск обещал отправить на Марс первого человека.

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