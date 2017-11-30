Гордон решила засудить Кобзона за вопрос о стоимости ночи с ней

Телеведущая и возможный кандидат в президенты России Екатерина Гордон подала в суд на певца и депутата Иосифа Кобзона за оскорбления в ее адрес. Об этом она рассказала НСН.

Конфликт между ними возник после заявления Гордон о том, что приобретение депутатского мандата якобы стоит до семи миллионов рублей. Кобзон, комментируя ее догадки в эфире радиопередачи, поинтересовался о стоимости ночи с девушкой.

По словам Гордон, таким образом она намерена прекратить личные оскорбления, но при этом добавила, что в иске «нет ничего личного». Комментарий возмущенного народного артиста она расценила как попытку нахамить в ответ на острый политический вопрос.

Следом за журналисткой Ксенией Собчак Екатерина Гордон объявила о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру в предстоящих президентских выборах. Она выступила за усиление роли парламента и «трансформации» поста президента. Также телеведущая призывает других кандидатов отбросить личные интересы и поработать над политической реформой.