Рэпер из Beastie Boys назвал своего отца насильником

Американский рэпер Ad-Rock (Адам Хоровиц) из хип-хоп-группы Beastie Boys заявил, что обвинения его отца сценариста Израэля Хоровица в домогательствах и изнасилованиях правдивы. Об этом сообщает The New York Times.

О сексуальных домогательствах со стороны Хоровица-старшего заявили девять женщин. Одной из них, театральной актрисе Мэдди Корман, на момент инцидента было 16 лет. По ее словам, мужчина прижал ее к стене и насильно поцеловал. Американка Джоселин Майнхардт заявила, что сценарист изнасиловал ее, когда ей было 19 лет.

Хоровиц-младший, комментируя свидетельства жертв, заявил: «Я убежден, что обвинения против моего отца правдивы, и в этом вопросе стою на стороне женщин, назвавших себя жертвами».

Обвиненный в домогательствах сценарист отметил, что его воспоминания о произошедшем отличаются от того, что рассказали его жертвы. При этом он добавил, что «сердечно извиняется перед любой женщиной, которую скомпрометировал своими действиями».

78-летний Израэль Хоровиц работал над сценариями таких картин, как «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Джеймс Дин» и «Вкус солнечного света». Его сын Ad-Rock выступает в составе Beastie Boys как вокалист и гитарист с 1982 года.