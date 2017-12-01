Назван убивший хорватского генерала в Гааге яд

Бывший руководитель Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк скончался от отравления цианидом калия. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Праляк умер в одной из больниц в Гааге после того, как принял яд во время оглашения вердикта в Международном трибунале по бывшей Югославии.

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Генерала приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии.

После того как апелляционная комиссия поддержала вердикт первой инстанции, Праляк заявил судьям: «Генерал Праляк не военный преступник, и я отвергаю ваш вердикт». Затем он выпил содержимое небольшой склянки и объявил, что принял яд. Судебное заседание остановили, на место происшествия вызвали врачей.

В своем завещании он написал: «Не надо мне ни похорон, ни гроба, мой пепел развейте по Мирогою». Мирогой — кладбище выдающихся деятелей, мемориальный парк и архитектурный комплекс в Загребе.

Генерал — один из шести бывших хорватских политических и военных лидеров, представших перед судом. Все обвиняются в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.