Главные фильмы года уместили в ролик

Видео: Sleepy Skunk / YouTube

Блогер Sleepy Skunk выложил на своем YouTube-канале трейлер, который смонтировал из кадров фильмов, вышедших в 2017 году.

Ролик состоит из трех смысловых частей — в первую вошли кадры из хорроров и фэнтезийных лент, вторая включает в себя экшен-сцены из боевиков и фантастических блокбастеров, а третья, как следует из закадровых голосов, посвящена «мечтателям, искателям и любовникам».

В трейлере появляются сцены из таких фильмов, как «Призрак в доспехах», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Оно», «Прочь», «Меч короля Артура», «Сплит», «Бегущий по лезвию 2049», «Малыш на драйве» и «Т2 Трейнспоттинг». Автор ролика опубликовал полный список лент в своем блоге.