Фестиваль творчества инвалидов прошел в Надыме

В Надыме состоялся IV районный фестиваль творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья «Будущее для всех», сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Отмечается, что участие в фестивале приняли 87 человек с ограниченными возможностями в возрасте от 18 лет и старше, занимающиеся художественным творчеством в различных жанрах и видах искусства, а также творческие коллективы жителей Надымского района с инвалидностью.

Они выступали в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Живопись и графика», «Оригинальный жанр», «Художественное слово», «Вокал», «Хореография», «Лучшая виртуальная презентация», отметило издание.

Глава Надымского района Леонид Дяченко выразил уважение и восхищение стойкостью земляков, их желанием развиваться и реализовываться в различных сферах жизни. Каждому участнику фестиваля вручили дипломы, сертификат на 2 тысячи рублей и букет цветов.