Совбез России просчитал последствия удара по КНДР

Россия просчитывает последствия потенциального военного разрешения ситуации с КНДР и готовится к этому, так что подобное развитие событий не станет для Москвы неожиданностью. Об этом РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

При этом Патрушев заметил, что в случае удара по Северной Корее, опасность существует и для России. «Мы находимся практически на границе вместе с ними. Поэтому мы заинтересованы, чтобы все было решено политико-дипломатическим способом», — подчеркнул он.

Материалы по теме Привет от Кима Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео

Ранее телевидение КНДР показало видео запуска новейшей баллистической ракеты «Хвасон-15». Пхеньян подчеркивает, что теперь в зоне досягаемости северокорейских ракет почти вся территория США.

По мнению аналитика National Interest Дэниэла ди Петриса, в случае ядерного удара КНДР по Вашингтону пострадает почти миллион человек.