Россиянам предложили «Собчак-бургер» с кониной

В одной из блинных Красноярска появился «Собчак-бургер» с кониной. Его продают за 399 рублей, сообщают «НГС.НОВОСТИ».

Идея блюда принадлежит повару — так в закусочной решили привлечь новых посетителей-любителей бургеров. Но, как утверждают сотрудники заведения, название ему по ошибке дал дизайнер, оформлявший меню.

«Гости заходят, у всех какой-то бум на эти бургеры, всем надо. Думали, думали... KFC делает из курицы, решили делать из конины — полезное мясо. Назвали "чак-бургер", дизайнеру по телефону дали задание сделать меню, а он то ли не расслышал, то еще что, и сделал так — "Собчак". И мы узнали об этом от людей, от клиентов», — сказали в блинной.

По словам работников закусочной, название блюда многим нравится и кажется забавным, но иногда им звонят с угрозами. Из-за этого бургер решили убрать из меню. «Наверное, уберем, звонят, ругаются непонятные люди: "Уберите и все, а то будут проблемы"», — добавили в заведении.

В прошлом году в Москве разразился скандал вокруг кафе «Жиртрест». Тогда глава Российского клуба толстяков Сергей Назаров охарактеризовал название заведения как оскорбительное и призвал россиян не ходить туда.



