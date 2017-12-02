Прилепин опубликовал видео боя ополченцев с украинцами в Авдеевке

Видео: ФОМА ТВ / YouTube

Писатель и политрук одного из батальонов вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ВС ДНР) Захар Прилепин опубликовал на своей странице в Facebook видео боя ополченцев и украинцев в районе Авдеевской промзоны.

В столкновении принял участие 4-й разведывательно-штурмовой батальон ВС ДНР.

Авдеевка — одна из самых горячих точек Донбасса. В сентябре представители ОБСЕ отметили, что почти половина всех нарушений режима тишины приходится на этот населенный пункт, а также на район аэропорта Донецка и поселок Ясиноватая.