Актера из «Интернов» посадили на восемь лет за наркотики

Актер Дмитрий Бушин, сыгравший эпизодическую роль в российских сериалах «Интерны» и «Универ», получил тюремный срок за распространение наркотиков. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации газеты, ему предстоит провести восемь лет в колонии строгого режима. Отмечается, что Бушин признал вину частично. По его словам, сам он наркотики не употреблял, а взялся за работу наркокурьером из-за нехватки денег.

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«Полицейские попросили предъявить документы, а затем задали вопрос, имеется ли у меня что-то запрещенное. И я выдал девять свертков с мефедроном, которые вынул из левого кармана джинсов», — рассказал он в суде. Актер прятал тайники-закладки для покупателей наркотиков.

В конце июня мужчина сознался в содеянном. О задержании Бушина на севере столицы стало известно 29 мая. В ходе личного досмотра полиция обнаружила у 27-летнего артиста почти восемь граммов мефедрона.