Пенсионер 10 лет прожил с забытым в кишечнике трехметровым зондом

Чеченские врачи обнаружили в кишечнике обратившегося к ним мужчины зонд, забытый украинскими хирургами 10 лет назад. Об этом сообщает в воскресенье, 3 декабря, издание «ВладТайм».

По его информации, 60-летний житель Чечни Асланбек обратился к врачам с болями. Его направили на рентген. Снимок показал, что в кишечнике у пенсионера находится тело неизвестного происхождения. Во время операции врачи обнаружили трехметровый зонд.

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Как выяснилось, мужчине делали операцию на кишечнике 10 лет назад в Харькове. Тогда врачи и забыли зонд в его организме. Асланбек чувствует себя хорошо и судиться с украинскими хирургами не намерен.

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