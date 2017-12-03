Россия
 
Последние новости
Американский генерал обвинил Россию в создании оружия против спутников
Сбившим группу детей в Крыму оказался бывший сотрудник ГАИ
Сильнейший снегопад придет в Москву  
Информатор WADA Степанов призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018
Названы страны с самой дешевой ипотекой
В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов
Пенсионер 10 лет прожил с забытым в кишечнике трехметровым зондом

Пенсионер 10 лет прожил с забытым в кишечнике трехметровым зондом

Перейти в «Мою Ленту»

Чеченские врачи обнаружили в кишечнике обратившегося к ним мужчины зонд, забытый украинскими хирургами 10 лет назад. Об этом сообщает в воскресенье, 3 декабря, издание «ВладТайм».

По его информации, 60-летний житель Чечни Асланбек обратился к врачам с болями. Его направили на рентген. Снимок показал, что в кишечнике у пенсионера находится тело неизвестного происхождения. Во время операции врачи обнаружили трехметровый зонд.

Как выяснилось, мужчине делали операцию на кишечнике 10 лет назад в Харькове. Тогда врачи и забыли зонд в его организме. Асланбек чувствует себя хорошо и судиться с украинскими хирургами не намерен.

В октябре сообщалось, что сотрудники хирургического отделения больницы в Свердловской области забыли в теле оперируемой женщины фрагмент перчаточного дренажа, с которым она проходила три месяца.

До этого следователи возбудили уголовное дело из-за марлевой салфетки, забытой врачами одного из родильных домов Великого Новгорода внутри 31-летней пациентки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Чечне у пенсионера с кишечника достали 3-метровый зонд, забытый харьковскими хирургами
Под Екатеринбургом врачи забыли в теле пациентки кусок резины
Следователи завели дело из-за забытой врачами внутри пациентки салфетки
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

Дуйте к нам

Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
18:09 1 декабря

Минюст признал российских дальнобойщиков иностранными агентами

14:05Сегодня

Пассажиры во время полета реанимировали ребенка

07:58Сегодня

Пятеро детей сгорели в жилом доме под Новосибирском

Россия00:0627 ноября

«Над нами навис перенаселенный Китай»

Кто убивает русскую деревню
16:5330 ноября

В Счетной палате ужаснулись отсутствию туалетов и тепла в больницах

12:36Сегодня

Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на Котельнической высотке

21:30 2 декабря

Похищенную в Дагестане таджикскую попрошайку через год нашли в Подмосковье

Россия00:00 2 декабря

«Оно связано с кровавым наветом на евреев»

Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
15:3930 ноября

В РПЦ возмутились обвинением в антисемитизме

12:34 2 декабря

Жертвоприношения в Курбан-байрам откажутся считать издевательством над животными

05:22Сегодня

В Петербурге «самый красивый» экстрасенс попался на наркотиках

Россия
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
«Оно связано с кровавым наветом на евреев»
Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
Пассажиры во время полета реанимировали ребенка
Пенсионер 10 лет прожил с забытым в кишечнике трехметровым зондом
Пятеро детей сгорели в жилом доме под Новосибирском
Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на Котельнической высотке
Все материалы
Мир
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Джихад с небес
На российскую армию в Сирии обрушили ливень смерти из бомб
Командира спецназа «Талибана» убили в Афганистане
В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов
Индийский младенец ожил перед кремацией
Американский генерал обвинил Россию в создании оружия против спутников
Все материалы
Бывший СССР
Косячок под шашлычок
Почему в Грузии теперь не сажают за марихуану
Саакашвили поведал об объемах потребляемого Порошенко алкоголя
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Прилепин опубликовал видео боя ополченцев с украинцами в Авдеевке
Украинские ученые недосчитались четверти населения страны
Раскрыта тайна странного предмета под плащом у Порошенко
Россию сочли создателем миграционного кризиса в Европе
Все материалы
Экономика
Работа за идею: Орешкин год во главе Минэкономразвития
Он снижает инфляцию, экономит 500 миллионов и спасает бизнес от штрафов
Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу
Запрет России выставлять военную технику на «Фарнборо» объяснили бизнесом
США официально признали биткоин
Правительство признало неизбежность роста цен на бензин
Австралиец потерял тысячу биткоинов и испугался реакции жены
Украину оставили без 600 миллионов евро
Все материалы
Силовые структуры
С двух рук
Легендарный киллер 90-х Саша Македонский метко стрелял и быстро бегал
Нарыли
Зачем в России воруют секретные кабели ФСБ и ФСО
«У нас воров нет, короновать некому»
Сиделец о доступных наркотиках и блатных раскладах в российской колонии
В Москве нашли тело мужчины с пищевой пленкой на лице
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Подмосковье торговец поджег себя после угроз от полиции
Стрельба в «Москва-Сити» привела к массовым увольнениям во ФГУП «Охрана»
Все материалы
Наука и техника
Неслыханная дерзость
Apple жестко и изобретательно высмеивает конкурентов
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Глава Apple забеспокоился из-за людей с мышлением машин
Ученые запустили двигатели Voyager-1 после 37-летнего простоя
Опубликовано видео запуска «Союза-2.1б» с военным спутником
Разработка российских «ядерных поездов» прекращена
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Все материалы
Спорт
Пора забивать: названы соперники России на чемпионате мира
Их выбрали в Кремле вместе с Марадоной и Пуйолем
Конор МакгрегорБеги, Конор, беги: Макгрегор поссорился с мафией
Ирландские гангстеры хотят расправиться со звездным бойцом
Григорий РодченковРусская моча против стукача
Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России
Отстраненная от Олимпиады биатлонистка Зайцева раскритиковала Родченкова
Информатор WADA Степанов призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018
Лопырева пригласила иранских болельщиков на чемпионат мира в Россию
Шарапова станет актрисой
Все материалы
Культура
Тестостерон не рулит
Палачи Сталина и мужские гормоны в лучших научных книгах года
Правда-матка
Голые женщины, яркие мужчины и другие красоты Африки
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
У Паука из «Коррозии металла» диагностировали сотрясение мозга после драки
Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику
Художник приковал себя к мраморной глыбе ради перформанса и не смог освободиться
Сцены из «Крестного отца» и «Человека-паука» изобразили на попкорне
Все материалы
Интернет и СМИ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Масляков останется ведущим КВН после увольнения
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
«Касперский» ответил на претензии Великобритании к безопасности софта
Роскомнадзор объяснил китайцам пользу интернета
Дагестанский школьник расплакался во время рассказа о тяготах учебы
В США отстранили от работы журналиста за ошибку в репортаже о Трампе
Все материалы
Ценности
Не заржавеет
Гениальный дизайнер-самоубийца оставил после себя странное наследие
Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу
Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой
Гоша Рубчинский похвалил Собянина
«Сделайте нам красиво!»
Дочь генерала ФСБ укутала российских спортсменов в три полоски
Chanel выпустила посвященные русским мужчинам украшения
Создательница новой олимпийской формы ответила на критику
Все материалы
Путешествия
Яйца и булочки
Что на самом деле едят англичане
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Россияне распрощаются с горящими турами
Все материалы
Из жизни
Мозги на прокачку
Он поставил перед собой 12 невозможных целей и достиг каждой из них
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Танцы на костях
Лучшие фотографии Instagram за ноябрь
СМИ отыскали деда-качка с богатырскими руками
Тигровая акула убила американку у острова Кокос
Американцу позволили умереть из-за татуировки
Провокационная Wi-Fi-сеть заставила сесть самолет
Все материалы
Американский герой
Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас
Главные премьеры автосалона в Лос-Анджелесе
Все новинки последнего моторшоу 2017 года
Бездорожье по-американски
Самые интересные и важные внедорожники автосалона в Лос-Анджелесе
Новый Mercedes CLS. Мы уже все знаем
Все, что нужно знать про новое поколение самого необычного «Мерседеса»
Ford решил засудить владельца суперкара GT за перепродажу машины
Названы рублевые цены на новый флагманский седан Lexus LS
Немцы решили сделать Land Rover Discovery симметричным
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы