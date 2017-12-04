Песков прокомментировал идею бойкота Олимпиады до решения МОК

Кремль не обсуждал вопрос объявления бойкота Олимпийским играм до решения Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия сборной России в международных соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 декабря.

«Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность объявить бойкот до того, как МОК вынесет решение 5 декабря.

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Пресс-секретарь также отметил, что Москва против бездоказательного ущемления прав российских спортсменов, но в то же время сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма. «Об этом говорил президент Путин, это его решение, и оно сохраняет все возможные каналы взаимодействия и диалога как с МОК, так и с другими международными спортивными организациями», — подчеркнул Песков.

29 ноября Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил трех российских спортсменов: бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Ранее в том же месяце Россия по решению Международного олимпийского комитета лишилась 10 медалей, завоеванных на Играх-2014 в Сочи. К этому привел ряд расследований, в основу которых легли в том числе документальные фильмы немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Санкции могут быть применены ко всей сборной России: 5 декабря исполком МОК объявит решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018.