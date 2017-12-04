В России раскрыли крупнейшего подпольного оператора связи

Сотрудники МВД пресекли деятельность одного из крупнейших нелегальных операторов междугородной и международной телефонной связи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в понедельник, 4 декабря.

По ее словам, злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет на территории Московского региона, Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского краев. Они предоставляли своим клиентам услуги без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии.

«При этом идентификатор вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров злоумышленников, что способствовало использованию данного сервиса при совершении различного рода противоправных действий, в том числе заведомо ложных сообщений о фактах терроризма», — отмечается в сообщении МВД.

Правоохранители установили личности участников группы. В результате обысков на территории шести регионов России изъяты 41 сотовый шлюз, более двух тысяч сим-карт различных операторов, компьютерная техника, электронные носители информации и средства связи.

Задержанные участники преступной группы дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).