Пять московских судов получили электронное письмо с угрозами взрыва

Полиция проверяет здания пяти столичных судов, получивших электронные письма с угрозами взрывов. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

Анонимные сообщения получили Останкинский, Кунцевский, Коптевский, Измайловский и Кузьминский районные суды.

«Электронное письмо содержит две строчки, это угроза взрыва сегодня, это рассылка, такое письмо поступило и в другие суды. Адрес электронной почты, с которой пришло письмо, — зашифрован», — сказала представитель Останкинского суда Виктория Агапова. Посетители и работники были эвакуированы после корреспонденции.

28 ноября сообщалось об эвакуации клиентов и персонала во всех московских отделениях Альфа-банка после анонимных сообщений об угрозе взрыва.

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