Кремль отказался комментировать требование прокурора посадить Улюкаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев предложенное прокурором наказание для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Его слова в понедельник, 4 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никак. Мы это не комментируем», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить запрашиваемый гособвинением срок заключения для бывшего министра.

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Ранее 4 декабря в ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Представитель гособвинения также попросил запретить бывшему министру занимать определенные должности в течение 10 лет после отбытия наказания, лишить его чина действительного государственного советника и госнаград.

Пресс-секретарь президента неоднократно отказывался от комментариев по делу Улюкаева, напоминая, что точку в этом вопросе может поставить только суд. Песков также отмечал, что Владимир Путин в курсе происходящего. 17 ноября он рассказал журналистам, что президент знает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не явился в суд по делу бывшего министра экономического развития, несмотря на то, что его дважды приглашали туда повесткой. «Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — сказал Песков.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.