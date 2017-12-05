Хоккеист Кузнецов попытался поздравить партнера с голом и оконфузился

@Capitals / Twitter

Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», попал в неловкую ситуации при праздновании гола. Видео опубликовано на странице «Кэпиталс» в Twitter.

Россиянин, сидя на скамейке, протянул руку отличившемуся одноклубнику Бретту Коннолли, но тот не заметил этого. В итоге Кузнецов «отбил пять» сам себе.

В ночь на вторник, 5 декабря, «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Кузнецов запомнился результативной передачей на Коннолли на 40-й минуте встречи. Два очка по системе «гол-плюс-пас» набрал Александр Овечкин и вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ. На его счету 28 очков (20+8) в 28 играх сезона.