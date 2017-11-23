Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию

Видео: @Sportsnet / Twitter

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с командой «Оттава Сенаторс». Видео было опубликовано на странице Sportsnet в Twitter.

32-летний москвич реализовал выход один на один на 20-й минуте. Другой россиянин из «Кэпиталс» Евгений Кузнецов отличился на 28-й минуте. Встреча прошла в ночь на четверг, 23 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона».

Перед игрой с Оттавой Овечкин не мог отличиться на протяжении шести игр. Всего на его счету теперь 21 очко (14 шайб и 7 передач) в 23 матчах сезона. В активе Кузнецова 26 очков (6 шайб и 20 передач).