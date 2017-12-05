Приморских садоводов уличили в добыче полезных ископаемых на 40 миллионов рублей

Жители Хасанского района Приморья занимались незаконной добычей полезных ископаемых — скального грунта — на участках, арендованных для личного подсобного хозяйства. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры во вторник, 5 декабря.

«Недобросовестными арендаторами неправомерно выработано свыше 75 тысяч кубометров грунта, в результате чего причинен ущерб на сумму порядка 40 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

Добыча ископаемых велась в общей сложности на 16 земельных участках.

Возбуждено семь уголовных дел о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Решается вопрос о расторжении договоров аренды и о привлечении к ответственности должностных лиц, на которых лежала обязанность контролировать, что происходит на участках.

В июле полицейские выявили факт незаконной продажи янтаря в музее Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Стражи порядка изъяли и отправили на экспертизу 217 ювелирных изделий и четыре куска окаменевшей ископаемой смолы весом свыше килограмма.