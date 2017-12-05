Россия
 
Последние новости
Олигархи захотели вернуть деньги в Россию
Москва урежет расходы на гирлянды до 600 миллионов рублей  
Россияне закупили дроны на миллиард рублей
Лидера «банды амазонок» из Ростовской области посадили на 21 год
К рассказавшему о нарушениях на выборах президента школьнику пришла полиция
Назван диагноз Родченкова
Удирающего по крыше от спецназа Саакашвили превратили в мем

К рассказавшему о нарушениях на выборах президента школьнику пришла полиция

Перейти в «Мою Ленту»

В Улан-Удэ к подростку Андрею Цыдендамбаеву, который рассказал о нарушениях на выборах школьного президента, пришел полицейский. Об этом отец мальчика Баир Цыдендамбаев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

На видеозаписи участковый Дмитрий Ощепков рассказывает, что пришел по заявлению преподавательницы, имя которой он не назвал. Также он не пояснил сути претензий. Полицейский ушел из квартиры подростка после того, как записал данные его отца и матери.

В октябре Цыдендамбаев, учащийся 11-го класса, сделал видеосюжет о нарушениях на выборах президента школы. По словам подростка, в день выборов в уже опечатанные бюллетени вписали имя третьего кандидата, который в итоге победил.

«Наш парламент, наши директора, которые нам внушают правду, говорят, что надо быть честными людьми, справедливыми, они берут нас и вот так обманывают, всю школу, всех учеников. Нас, ребят, которые учатся, которые выступают за эту школу, защищают честь школы. Они делают из нас стадо, понимаете?» — говорил подросток.

Позднее школьник рассказал, что роликом заинтересовались журналисты, после чего директор учебного заведения грозилась его отчислить. Отец мальчика во «ВКонтакте» написал о травле сына учителями и пообещал прийти плюнуть им в лицо.

Директор школы Елена Ларченко объясняла, что фамилию одного из участников школьных выборов забыли включить в список.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Школьник из Улан-Удэ на "Синей птице" вскрыл подтасовки на выборах президента
Ученики в Улан-Удэ бунтуют из-за нечестных выборов президента школы
Российский школьник взломал электронный дневник и наставил себе пятерок
Дагестанский школьник расплакался во время рассказа о тяготах учебы
Другие материалы рубрики
Россия00:01 3 декабря

Дуйте к нам

Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
14:30Сегодня

Нижегородские рабочие нашли завернутые в газету 1951 года кости младенца

12:40Сегодня

Кремль припомнил Саакашвили поеденный галстук

12:04Сегодня

В Госдуме предложили сажать магов за платные услуги и участие в телешоу

Россия00:0627 ноября

«Над нами навис перенаселенный Китай»

Кто убивает русскую деревню
10:18Сегодня

Приморских садоводов уличили в добыче полезных ископаемых на 40 миллионов рублей

08:36Сегодня

Названы самые депрессивные и суицидальные регионы России

10:35Сегодня

Желающих похоронить Ленина россиян стало меньше

Россия00:00 2 декабря

«Оно связано с кровавым наветом на евреев»

Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
08:00Сегодня

Три семилетних мальчика в Приморье получили повестки из военкомата

06:32Сегодня

Читинская учительница выматерилась в школьном чате и лишилась работы

10:10Сегодня

Повара петербургского университета МВД побили в супермаркете

Россия
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
«Оно связано с кровавым наветом на евреев»
Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
Кремль припомнил Саакашвили поеденный галстук
В Госдуме предложили сажать магов за платные услуги и участие в телешоу
Приморских садоводов уличили в добыче полезных ископаемых на 40 миллионов рублей
Желающих похоронить Ленина россиян стало меньше
Все материалы
Мир
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Российских наемников соблазнило золото Судана
Турция пригрозила разорвать отношения с Израилем
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Германия сочла США слабым мировым лидером
Россия рассказала о начале новой холодной войны с США
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Сторонники Саакашвили сломали дверь микроавтобуса и освободили политика
Казахстанского штурмовика «Правого сектора» ликвидировали в Донбассе
Решившего не прыгать с крыши Саакашвили назвали трусом
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Вошла во вкус
Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
Драку депутата Рады с полицейским показали на видео
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Халяльный магазин отказался продавать алкоголь и оказался не нужен
«МегаФон» и НЦИ предоставили услуги для жеребьевки чемпионата мира по футболу
Альфа-банк предложил клиентам новогодний счет
Россия проведет рекордную закупку долларов и евро
Работа за идею: Орешкин год во главе Минэкономразвития
Он снижает инфляцию, экономит 500 миллионов и спасает бизнес от штрафов
Названы самые привлекательные работодатели
Все материалы
Силовые структуры
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Внеклассная работа
Почему российские школьники все чаще убивают ради денег
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с пистолетом заставил голландца купить ему пиво и сигареты
Лидера «банды амазонок» из Ростовской области посадили на 21 год
Интерпол займется розыском обвиняемого в убийствах Тельмана Исмаилова
Мажорка на Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной у «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Неслыханная дерзость
Apple жестко и изобретательно высмеивает конкурентов
В МГУ погнули иглы
Объяснено появление гигантских планет
Россия испытала ракетные системы «Тор-М2»
В заду статуи Иисуса нашли тайное послание
Все материалы
Спорт
«Я уничтожу весь олимпийский спорт в России»
Чемпионов Сочи превратили в мошенников и изгоев
Григорий РодченковРусская моча против стукача
Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России
Пора домой: Слуцкого уволили из «Халл Сити»
Первый российский тренер в Англии отправил команду на дно и лишился работы
Назван диагноз Родченкова
Конор МакгрегорБеги, Конор, беги: Макгрегор поссорился с мафией
Ирландские гангстеры хотят расправиться со звездным бойцом
Хоккеист Кузнецов попытался поздравить партнера с голом и оконфузился
Скелетонист Третьяков рассказал о празднующих отстранение россиян иностранцах
Все материалы
Культура
Что смотреть зимой
Труп Сталина, последние джедаи и цирк уродов: 20 главных кинопремьер сезона
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Тестостерон не рулит
Палачи Сталина и мужские гормоны в лучших научных книгах года
Названы лучшие клипы года
На Украине запретили сказки о русских богатырях
Появилось видео задержания голого христианского кантри-музыканта Рэнди Тревиса
Лучшим фильмом года назвали экранизацию русского писателя
Все материалы
Интернет и СМИ
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Испугавшаяся виртуальной реальности американка схватила собаку за зад
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
В сети удивились румяному поросенку на шкафчике мальчика Мухаммада
Арабов напугали историями о «подмешивании» ВИЧ в газировку
Ургант в образе принцессы спел про «вкус мочи» членов олимпийской сборной России
Соловьев заявил о готовности раздать своим детям автоматы и отправить в Сирию
Все материалы
Ценности
Игра в машинки
Миллионеры поторгуются за BMW Стива Джобса с редким телефоном
Россияне раскупили внедорожник Lamborghini Urus еще до его выпуска
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Раскрыты предпочтения покупателей автомобилей на Северном Кавказе
Болгары связали огромный шарф на все тело
Выбрана модель года
В офисах Gucci прошли обыски
Все материалы
Путешествия
Яйца и булочки
Что на самом деле едят англичане
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Россияне распрощаются с горящими турами
Все материалы
Из жизни
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Мозги на прокачку
Он поставил перед собой 12 невозможных целей и достиг каждой из них
«Иранская Джоли» раскрыла секрет своей пугающей внешности
Египтянка отказалась от негатива и дважды победила рак
Пьяный посетитель фастфуда ночью сам приготовил себе сэндвич с огурчиками
Австралийка показала последствия «дождя» из смертельно опасных пауков
Все материалы
Давай жить вместе
Длительный тест Mazda CX-5: итоги, конкуренты и стоимость владения
Пять метров практичности
Все, что нужно знать о самом большом кроссовере Subaru
Странные автомобили для странных рекордов
Самый узкий в мире электрокар, скоростной туалет и другие
Американский герой
Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас
Автомобили General Motors превратят в кредитки
Китайцы представили преемника Saab 9-3
В российском каршеринге впервые появится большой премиум-седан
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы