К рассказавшему о нарушениях на выборах президента школьнику пришла полиция

В Улан-Удэ к подростку Андрею Цыдендамбаеву, который рассказал о нарушениях на выборах школьного президента, пришел полицейский. Об этом отец мальчика Баир Цыдендамбаев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

На видеозаписи участковый Дмитрий Ощепков рассказывает, что пришел по заявлению преподавательницы, имя которой он не назвал. Также он не пояснил сути претензий. Полицейский ушел из квартиры подростка после того, как записал данные его отца и матери.

В октябре Цыдендамбаев, учащийся 11-го класса, сделал видеосюжет о нарушениях на выборах президента школы. По словам подростка, в день выборов в уже опечатанные бюллетени вписали имя третьего кандидата, который в итоге победил.

«Наш парламент, наши директора, которые нам внушают правду, говорят, что надо быть честными людьми, справедливыми, они берут нас и вот так обманывают, всю школу, всех учеников. Нас, ребят, которые учатся, которые выступают за эту школу, защищают честь школы. Они делают из нас стадо, понимаете?» — говорил подросток.

Позднее школьник рассказал, что роликом заинтересовались журналисты, после чего директор учебного заведения грозилась его отчислить. Отец мальчика во «ВКонтакте» написал о травле сына учителями и пообещал прийти плюнуть им в лицо.

Директор школы Елена Ларченко объясняла, что фамилию одного из участников школьных выборов забыли включить в список.

