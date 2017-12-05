Появились детали инцидента с двумя певицами и секс-игрушкой

Американская поп-певица Мелани Мартинес ответила на обвинения своей подруги и коллеги Тимоти Хеллер в изнасиловании. Свое заявление она опубликовала в Twitter во вторник, 5 декабря.

Она также уточнила некоторые детали их отношений. По словам Мартинес, между девушками была «очень близкая дружба».

Мартинес добавила, что Хеллер «никогда не говорила "нет" тому, что они решали делать вместе». Певица подчеркнула, что всегда будет любить подругу и что ее заявления «ужаснули и расстроили» артистку.

Хеллер ранее во вторник заявила об изнасиловании со стороны Мартинес. По ее словам, во время одной из ночевок та начала трогать ее за грудь, после чего «совершила в ее отношении акт орального секса и проникновение секс-игрушкой».