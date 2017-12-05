Желающих похоронить Ленина россиян стало меньше

С весны 2017 года количество россиян, которые считают, что тело Владимира Ленина нужно похоронить, снизилось: за это выступил 41 процент участников опроса «Левада-центра» против 58 процентов в марте-апреле.

С тем, чтобы оставить тело советского вождя в Мавзолее, также согласился 41 процент опрошенных. Еще 18 процентов россиян затруднились ответить, что делать с Лениным.

Также социологи задали вопрос, что делать с захоронениями у Кремлевской стены.

По мнению 60 процентов респондентов, останки советских и иностранных деятелей нужно оставить на том же месте, 24 процента полагают, что их надо перезахоронить.

Новая волна обсуждений того, как поступить с телом Ленина, началась после заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова. В начале ноября он призвал похоронить советского вождя.

В апреле 32 процента опрошенных Левада-центром сказали, что могила Ленина должна располагаться у Кремлевской стены, еще 26 процентов считают, что его следует похоронить на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.