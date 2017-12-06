Полуголые модели с плетками в руках передали дух Рождества

Марка люксового нижнего белья Coco De Mer в преддверии Рождества выпустила ролик с эротичными моделями, демонстрирующими тела в откровенном белье в окружении праздничной атрибутики. Под позитивную рождественскую песню, исполненную хором, модели облачаются в черный латекс, бьют друг друга плетьми, орудуют наручниками и фаллоимитаторами, заливают в рот взбитые сливки.

Клип длится меньше минуты. В качестве музыкальной основы был использован ремейк на рождественской композиции The 12 Days of Christmas.

