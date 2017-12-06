Столицу российского дизайна нашли в Удмуртии

Ассамблея Союза дизайнеров России одобрила заявку города Ижевска на получение статуса «Столицы российского дизайна-2018». Об этом со ссылкой на организацию сообщило в среду, 6 декабря, местное издание IzhLife.

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Статус дает возможность городу на протяжении следующего года развивать сферы, связанные с модой и дизайном, включая производство и учебные заведения данного направления. «В ближайшее время мы запустим открытый оргкомитет, где будем рады видеть всех, у кого есть идеи и предложения, а также опубликуем предварительную программу мероприятий, которая уже запланирована», — рассказал изданию местный дизайнер Вячеслав Правдзинский.

20 ноября сообщалось, что в столице Бурятии Улан-Удэ прошла неделя моды Baikal Fashion Week-2017, на которой местные, а также монгольские дизайнеры и ретейлеры представили более 30 линий одежды для женщин, мужчин и детей. Дизайн одежды, головных уборов и аксессуаров в коллекциях некоторых модельеров был навеян традиционным бурятским костюмом.