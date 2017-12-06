Билл Гейтс призвал прочитать книги про бедность и комика-трансвестита

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс рассказал в своем блоге о пяти лучших книгах, прочитанных им за 2017 год. В список миллиардера вошли два романа вьетнамских писателей, работа про бедность, книга по истории и автобиография комика-трансвестита.

В частности, Гейтсу понравился графический роман «Лучшее, что мы могли сделать» вьетнамца Тхи Буя. В нем рассказывается о родителях автора, покинувших Вьетнам в 1978-м. Также Гейтс указал произведение «Сочувствующий» Вьета Тхана Нгуена.

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Миллиардер посоветовал читателям, интересующимся проблемами бедности, книгу «Выселенные: Бедность и благополучие американского города» Мэттью Десмонда. Работа принесла автору Пулитцеровскую премию.

В список также попала книга «Энергетика и цивилизация: История» Вацлава Смила, которого Гейтс назвал своим любимым автором. «Это не самое легкое чтение, но в конце вы почувствуете себя умнее и более информированными о том, как инновации в энергетике меняют развитие цивилизаций», — отметил он.

Помимо этого, создатель Microsoft посоветовал прочитать автобиографию комика-трансвестита Эдди Иззарда «Верьте мне: Мемуары о любви, смерти и джазовых цыплятах».