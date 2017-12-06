Отправившуюся на свидание американку нашли мертвой спустя три недели

Полиция обнаружила тело девушки, отправившейся перед смертью на свидание и оповестившей об этом своих подписчиков в соцсетях. Об этом пишет издание Omaha World Herald.

Родители пропавшей без вести 15 ноября Сидней Луф (Sydney Loofe) из американского штата Небраска сообщили, что их мертвую дочь обнаружили 4 декабря. Полицейский участок округа Энтелоп, в котором жила девушка, подтвердил эту информацию, однако отказался раскрыть подробности преступления.

Перед смертью 24-летняя девушка опубликовала в Snapchat селфи с подписью «готова к свиданию». На следующий день она не вышла на работу в строительном магазине.

Главными подозреваемыми полиция считает 23-летнюю Бэйли Босвелл (Bailey Boswell), с которой Луф ходила на свидание накануне исчезновения, и ее сожительницу, 41-летнюю Обри Трэил (Aubrey Trail). Их квартира была последним местом, из которого телефон Луф подавал сигнал. Женщин задержали в другом штате и арестовали на время следствия.