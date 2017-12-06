Нападение леопарда на детей обернулось условным сроком для директора зоопарка

Дмитрий Мельников, директор контактного зоопарка в одном из торговых центров Саратова, приговорен к двум годам лишения свободы условно и обязан выплатить полмиллиона рублей штрафа родителям пострадавших в результате нападения леопарда. Об этом в среду, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщила Ирина Мешкова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мельников признан виновным по части 1 статьи 238 УК РФ, пунктам «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Мешкова отметила, что сразу после возбуждения дела 28-летний директор был задержан, а работа контактного зоопарка прекращена.

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Все время следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Свою вину он признал полностью. В настоящее время работа контактного зоопарка прекращена, а животные изъяты и переданы в Пензенский муниципальный зоопарк.

26 июля семья с шестилетним ребенком пришла в контактный зоопарк, расположенный в одном из торговых центров Саратова. В числе прочих зверей там был леопард, который «внезапно и без видимой причины набросился на ребенка». Девочка была госпитализирована с ранами шеи, спины, живота и конечностей. В этот же день этот хищник напал на семилетнего мальчика и укусил его за левую ногу.