На дне Красного моря нашли осла в шляпе

Дайвер Виталий Базаров, живущий в египетском Дахабе, обнаружил на дне Красного моря статую осла. Об этом пишет издание UPI.

Судя по тому, что каменное животное покрыто ракушками и кораллами, оно находится под водой уже довольно давно. В момент съемки в ноябре 2017 года на его ухе висела относительно новая шляпа, как она там оказалась — неизвестно.

Статую осла облюбовали морские обитатели: на ролике видно, как вокруг изваяния плавают рыбы разного размера, а под ним притаилась еще одна большая.

Базаров совершил более пяти тысяч погружений. Он ведет сообщество в Facebook, где публикует свои подводные съемки.