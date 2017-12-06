На рождественском свитере изобразили голый зад

Американский бренд бытовой химии Liquid-Plumr выпустил к праздникам подарочную коллекцию рождественских свитеров Cheeky Cheer, сообщает Adweek.

Модели, выполненные в стиле рождественских персонажей — эльфа, снеговика и Пряничного человечка — отличаются от прочих подобных изделий тем, что внизу спинки каждого свитера нанесен принт, изображающий обнаженный верх ягодиц над поясом приспущенных штанов. На свитере с Пряничным человечком изображены темнокожие ягодицы.

Фото: Liquid-Plumr 1 /2

Это отсылка к телевизионной рекламной кампании бренда: в видеоролике средством марки пользуется молодая женщина в приспущенных спортивных брюках. Свитеры Cheeky Cheer предлагаются по цене 15 долларов за штуку.

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Ранее сообщалось, что онлайн-платформа Etsy предложила покупателям рождественский свитер с карманом для бутылки вина. Модель из оранжевого трикотажа украшена сделанной вручную аппликацией в виде снежинок, а на груди имеется карман в виде рождественского носка, по размеру подходящий под бутылку вина. Цена свитера — 44 доллара.