Дочка «Газпром нефти» начала эксплуатацию установки подготовки газа в Ираке

«Газпром нефть Бадра», дочерняя компания «Газпром нефти», начала промышленную эксплуатацию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 1,6 миллиарда кубометров в год на месторождении Бадра в Ираке. В церемонии открытия нового производственного комплекса приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр нефти республики Ирак Джаббар аль-Луаиби и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, сообщили «Ленте.ру» в компании.

В «Газпром нефти» отмечают, что сухой товарный газ, подготовленный на месторождении Бадра, транспортируется по стокилометровому трубопроводу на электростанцию Аз-Зубайдия, которая снабжает электроэнергией несколько провинций Ирака, в том числе столицу государства — Багдад. Кроме того, газ используется для собственных нужд проекта Бадра в качестве топлива для газотурбинной электростанции. Пять ее агрегатов в сумме способны производить 123,5 мегаватт электроэнергии, которая поступает на комплексы подготовки нефти и газа, буровые станки и добывающие скважины. 10 мегаватт электроэнергии по воздушной линии электропередач вскоре начнут поступать в жилой комплекс «Газпром нефть Бадра», в город Бадра и прилегающие населенные пункты.

Из получаемой широкой фракции углеводородов УКПГ проекта Бадра производит сжиженный углеводородный газ, поставляемый иракской государственной компании Gas Filling Company. Завод включает в себя также установки для производства серы и ее грануляции.

Компания продолжает развивать проект Бадра в строгом соответствии с планом разработки месторождения. «Сегодня мы начали промышленную эксплуатацию газового завода полного цикла, построенного нашей компанией с использованием самых современных технологий, доступных на мировом рынке. Это — уникальное предприятие для региона, с началом работы которого "Газпром нефть" получает возможность монетизировать все добываемые здесь углеводороды и обеспечит не менее чем 95-процентный уровень утилизации попутного нефтяного газа», — отметил в связи с запуском установки председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.