Иркутской монахине запретили хранить девственность в «Коробке»

Иркутский сервис хранения вещей «Коробка» рекламировал свои услуги баннером с изображением сосущей леденец девушки в рясе и надписью «Я храню свою девственность у этих ребят». Областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала рекламу оскорбительной.

Рекламу разместили в том числе в одном из иркутских торговых центров. После жалоб горожан баннер убрали, сервис «Коробка» извинился за рекламу.

В начале декабря ФАС оштрафовала на 100 тысяч рублей челябинскую микрофинансовую организацию, выпустившую рекламные карманные календари с изображением Иисуса Христа и молитвой «Отче наш».

До этого в Красноярске в меню закусочной появился «Собчак-бургер» с кониной за 399 рублей. В заведении уверяли, что блюдо должно было называться «Чак-бургер», но оформлявший меню дизайнер сделал опечатку. Бургер решили убрать из продажи после жалоб и угроз со стороны посетителей.