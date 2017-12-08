Три человека погибли в результате пожара в подмосковном Раменском

Три человека погибли, еще пятеро получили серьезные травмы в результате пожара в торговом центре подмосковного Раменского. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 8 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сигнал о загорании поступил около 08:30. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит часть помещений торгового комплекса на Советской улице.

«Площадь пожара, по предварительным данным, составила 40 квадратных метров, из горящих помещений были спасены семь человек, их состояние врачи расценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Одну женщину спасти не удалось. Пожар был полностью ликвидирован в 09:05, при разборе завалов были обнаружены тела еще двух погибших», — рассказал собеседник издания.

Между тем другой источник «Ленты.ру» сообщил, что огонь вспыхнул в помещении ресторана, и практически сразу отрезал дорогу к спасению работникам торгового центра. По его словам, пять человек доставлены в больницы, шестой от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи, еще двое считались пропавшими без вести. По предварительным данным, все пострадавшие работали в этой точке общепита.

В Главном следственном управлении СКР по Московской области «Ленте.ру» подтвердили факт гибели одного человека при пожаре в торговом комплексе, и уточнили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Обстоятельства загорания и причины пожара выясняются.