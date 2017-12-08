Власти Коми объяснились за вручение многодетной матери термоса

Власти Коми опровергли информацию о том, что от имени главы республики Сергея Гапликова вручали термос матери девяти детей из Сосногорска за победу во всероссийском конкурсе «Семья года». Подарок от руководителя региона будет вручен к Новому году, заявили они РИА Новости.

«Подарка от главы еще не было. Но, как и было запланировано ранее, он обязательно будет накануне Нового года», — сказал агентству представитель администрации главы региона.

Он не уточнил, какой подарок приготовлен для многодетной семьи от имени руководства республики, сославшись на желание устроить сюрприз. Также он не пояснил, какой подарок был предусмотрен за победу в конкурсе «Семья года».

Ранее «МК» опубликовал фотографии с награждением родившей девять детей Ларисы Щукиной. Всех членов семьи пригласили в Москву на торжественное награждение победителей всероссийского конкурса, заявку на который отправили без их ведома власти Сосногорска. Однако в администрации не нашли денег на проезд победителям, пригласили Щукиных в Сыктывкар и в качестве компенсации вручили им литровый металлический термос. Женщина призналась, что «расплакалась тихонечко, чтобы никто не заметил».