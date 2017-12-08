Поляки посчитали завышенной стоимость американских ракет

Польша не готова заплатить 10 миллиардов долларов за американскую систему ПРО Patriot. Об этом заявил замглавы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий, сообщает «Радио Польша».

«Эта цена слишком высока. Наши специалисты отправились в США, чтобы вести переговоры по поводу ее снижения. Следует сохранять спокойствие, ведь это всего лишь нормальный этап переговоров. Важно, чтобы была достигнута конечная цель», — заявил Ковнацкий.

Польша планирует приобрести у США системы противоракетной обороны Patriot в самой последней конфигурации IBCS, включая четыре современных радара AN/MPQ-65, шестнадцать пусковых установок M903 и 208 новейших ракет. В комплект также должны войти тестовые снаряды, системы управления огнем и генераторы. С учетом стоимости запасных частей, дополнительного оборудования и инструктажа, стоимость пакета может составить 10,5 миллиардов долларов.

5 декабря сообщалось, что комплексы Patriot оказались бесполезны против советских ракет. По словам экспертов The New York Times, противоракетам американского производства не удалось перехватить боеголовку ракеты Burkan-2H, выпущенной в ноябре 2017 года йеменскими хуситами по международному аэропорту Король Халид в Саудовской Аравии.

Patriot — американский противоракетный комплекс. Создавался с 1963 года в качестве универсального средства противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Состоит на вооружении армии США с 1982 года. Операторами комплекса являются армии ряда стран НАТО и других американских союзников: Греции, Израиля, Германии, Нидерландов, Японии, Катара, Кувейта, Испании, Иордании.