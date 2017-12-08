Появилось видео полета Су-24М2 на предельно низкой высоте

В сети опубликовали видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24М2 Военно-воздушных сил Сирии летит в нескольких десятках метров над землей. Ролик доступен на странице LuftwaffeAS в Twitter.

Как отмечает агентство «Вестник Мордовии», вероятно, эти кадры были сделаны в районе реальных боевых действий, а не на полигоне. Эксперты считают, что возможность атаковать цели на предельно низкой высоте позволяет бомбардировщику преодолевать системы ПВО, которые обнаруживают его в самый последний момент.

У самолета есть модернизированные системы навигации и радиоэлектронной борьбы, способные затруднять применение по нему управляемого ракетного вооружения. Бомбардировщик оснащается ракетами Х-29Л с дальностью полета около 10 километров и боеголовкой весом 320 килограммов, пишет издание.

В декабре сообщалось о первом полете истребителя пятого поколения Су-57, видео которого также появилось в сети. Ранее самолет носил название Т-50. Серийное производство машин для российских военных планируется начать в 2019 году.