В Ставрополе обезврежены трое боевиков

Правоохранительные органы обезвредили троих вооруженных преступников в центре Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В ведомстве рассказали, что боевики планировали совершение террористических актов в местах массового пребывания людей. Они были блокированы в частном жилом доме. Режим КТО отменен с 04:30 мск.

Потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. Были ли преступники задержаны или ликвидированы — не уточняется. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В 00:30 субботы 9 декабря в центре Ставрополя был введен режим КТО. Тогда силовики отчитались о контроле над ситуацией.