В Ставрополе введен режим КТО

В центральной части города Ставрополя введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Территория, на которой введен особый режим, находится рядом с СИЗО. В настоящий момент там перекрыто автомобильное движение и проводится тотальная проверка документов.

В ФСБ уточнили, что сотрудники силовых ведомств с период действия режима КТО имеют право беспрепятственно проникать в жилые дома и на земельные участки граждан.

Осведомленный источник агентства позднее уточнил, что режим КТО введен в центральной части города в 00:30 субботы для предотвращения теракта. По его словам, в настоящий момент «ситуация контролируемая».