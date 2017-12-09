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Подросток получил ножевое ранение на мастер-классе в Коми

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Следственные органы проводят проверку по факту получения ножевого ранения 17-летним школьником из Сыктывкара. Об этом информирует сайт СУ СК по Республике Коми.

Как сообщают правоохранители, 9 декабря в одной из школ Эжвинского района Сыктывкара при проведении мастер-класса по боевому искусству один из участников получил ножевое ранение. Его госпитализировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проведен опрос свидетелей. Решается вопрос об ответственности руководителей учебного заведения и соблюдении правил безопасности на мастер-классе.

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