Следователи раскрыли замаскированное под самоубийство преступление

По делу об убийстве ребенка и самоубийстве его матери на улице Подольских Курсантов в Москве задержана старшая дочь женщины, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР. Она подозревается в том, что зарезала мать.

Вечером 13 ноября в квартире на юге Москвы были найдены тела четырехлетнего ребенка и его матери, а так же предсмертная записка. Поэтому изначально рассматривалась версия об убийстве и самоубийстве. «Однако в ходе осмотра места происшествия у следователя возникли сомнения в этой версии. В рамках расследования была допрошена старшая дочь женщины, 19-летняя москвичка, и она призналась, что обнаружив мертвым младшего брата и мать с ножевыми ранениями, но еще живой, нанесла ей несколько ударов ножом. Именно эти раны и стали смертельными», — рассказала Юлия Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время следователи внимательно изучают все версии совершенных преступлений, тщательно исследованы обстоятельства смерти как женщины, так и ребенка.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте москвички. Возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Убийство».

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сейчас в первую очередь проверяется причастность 19-летней старшей дочери к убийству младшего брата. «В настоящее время нельзя исключить, что оба преступления были совершены именно девушкой, которая пыталась свалить ответственность на мать. Именно эту версию проверяют в первую очередь», — рассказал наш собеседник.