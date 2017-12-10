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ФИФА нашла новое оружие против российских футболистов

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Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) начнет перепроверку допинг-проб российских футболистов с середины января 2018 года. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, организация проведет специальный анализ пробирок, чтобы установить возможность их незаконного вскрытия.

Представители ФИФА сообщают, что будут действовать по методу Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Всемирное антидопинговое агентство сообщило нам и другим международным федерациям, что анализ образцов может начаться только с середины января 2018 года», — заявили в федерации.

8 декабря в прессе появилась информация о том, что ФИФА получит новые данные о допинге в российском футболе от WADA. Неназванный информатор предоставил агентству базу данных московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012-го по август 2015 года.

6 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что ФИФА следует запросить информацию у руководителя комиссии МОК Самуэля Шмида относительно проблем с допингом в российском спорте. На данный момент доказательств применения футболистами допинга не найдено.

В ноябре комиссия Шмида признала вину российских спортсменов в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Доказательством послужили царапины на пробирках с пробами. По мнению МОК, этот факт свидетельствует о том, что пробирки вскрывались. Ранее к такому же выводу пришло и WADA.

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