Международный союз биатлонистов наложил на Россию санкции

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение понизить статус Союза биатлонистов России (СБР) в составе организации до временного членства. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщается на сайте IBU.

Ограничение СБР в правах означает, что Россия лишится права голоса в конгрессе IBU, не сможет проводить конгресс или выдвигать кандидатов на выборы. При этом этап Кубка мира в Тюмени и два российских этапа Кубка IBU отменены не будут, а российские команды сохранят свои квоты.

Вопрос восстановления СБР в правах будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18. При этом должен быть соблюден ряд условий: снятие Международным олимпийским комитетом (МОК) отстранения с Олимпийского комитета России, отсутствие нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами после 1 января 2017 года, а также полное сотрудничество СБР с расследованиями предполагаемых нарушений антидопинговых правил.

Отмечается, что исполком IBU может продлить понижение статуса СБР, если сочтет, что какое-то из поставленных условий не было выполнено.