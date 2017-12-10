Немцы показали секретный испытательный стенд

Немецкая автомобильная компания Audi продемонстрировала ранее засекреченную установку Audi Motherboard. Об этом сообщили редакции «Ленты.ру» представители фирмы.

Презентация прошла на выставке Design Miami 2017 в Майами, США. Посетителям и специалистам была представлена точная копия испытательного стенда, который используется для тестирования комплектующих на различных этапах разработки автомобилей. Система представляет собой три схемные платы размером примерно три на три метра. Это блоки управления, при помощи которых проверяется совместимость аппаратного и программного обеспечения перед запуском в серийное производство. В частности, стенд использовался для тестирования систем нового люксового седана Audi A8.

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«Audi A8 — это первый в мире серийный автомобиль, способный обеспечить высокий уровень автопилотируемого движения. В Майами мы демонстрируем посетителям, каким образом, благодаря новейшим технологиям, модель справляется со сложными ситуациями, возникающими при движении в плотном потоке транспортных средств», — пояснил Бернхард Нойман (Bernhard Neumann), руководитель отдела маркетинга экспериментальных технологий Audi.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).